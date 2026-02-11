Sévigné, un matrimoine culturel ? Château de Grignan Grignan
Sévigné, un matrimoine culturel ?
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Début : 2026-03-07 15:00:00
2026-03-07
Dans le cadre de l’Année Sévigné au château de Grignan
Par Nathalie Friedel.
Conférence suivie d’un temps d’échange
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
English : Sévigné, un matrimoine culturel ?
As part of Sévigné Year at Château de Grignan
By Nathalie Friedel.
Lecture followed by discussion
