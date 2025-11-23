Sèvres Impérial et Royal s’invite à Villers Cotterêts Villers-Cotterêts

Sèvres Impérial et Royal s’invite à Villers Cotterêts

15 Passage du Manège Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2025-12-14

Cette grande exposition est la rencontre d’une collection privée au sein d’une des résidences privées du roi Louis-Philippe.

Tables de fêtes, sapin décoré, ce pavillon royal se pare des plus belles porcelaines pour les célébrations de fin d’année !

Une mise en scène, une scénographie, au service des arts de la table en un panorama des production destinées aux tables impériales et royales, s’étalant de 1763 avec un sucrier de Louis XV pour le château Versailles, jusqu’à 1870 avec le service Capraire de Napoléon III.

Découvrez une centaine de pièces de porcelaine de la célèbre manufacture et près de 300 au total en incluant argenterie et cristaux.

Visites guidées à 11h, 12, 14h, 15h, 16h et 17h

En décembre le 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 et 31

En janvier le 2, 3 , 4, 10 et 11

15 Passage du Manège Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 51 23 68 01 simon.le.boeuf@outlook.com

English :

This major exhibition brings together a private collection in one of King Louis-Philippe?s private residences.

From festive tables to decorated fir trees, this royal pavilion is adorned with the finest porcelain for end-of-year celebrations!

A staging, a scenography, at the service of tableware in a panorama of production destined for imperial and royal tables, from 1763 with a sugar bowl by Louis XV for the Château Versailles, to 1870 with the Capraire service by Napoleon III.

Discover a hundred pieces of porcelain from the famous manufactory, and nearly 300 in all, including silverware and crystal.

Guided tours at 11 a.m., 12 a.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m

December: 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 and 31

January: 2nd, 3rd, 4th, 10th and 11th

German :

Diese große Ausstellung ist das Zusammentreffen einer privaten Sammlung in einer der privaten Residenzen von König Louis-Philippe.

Festlich gedeckte Tische, geschmückte Bäume dieser königliche Pavillon schmückt sich mit dem schönsten Porzellan für die Feierlichkeiten zum Jahresende!

Eine Inszenierung, eine Szenografie, im Dienste der Tischkultur in einem Panorama der Produktionen für die kaiserlichen und königlichen Tafeln, die von 1763 mit einer Zuckerdose von Ludwig XV. für das Schloss Versailles bis 1870 mit dem Service Capraire von Napoleon III. reichen.

Entdecken Sie 100 Porzellanstücke aus der berühmten Manufaktur und insgesamt fast 300, einschließlich Silber und Kristalle.

Führungen um 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr

Im Dezember: am 14., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 30. und 31

Im Januar: am 2, 3 , 4, 10 und 11

Italiano :

Questa grande mostra riunisce una collezione privata in una delle residenze private del re Luigi Filippo.

Dai tavoli festivi agli abeti decorati, questo padiglione reale è addobbato con le migliori porcellane per le celebrazioni di fine anno!

Il palcoscenico è allestito per un panorama di vasellame prodotto per le tavole imperiali e reali, che va dal 1763, con una zuccheriera realizzata da Luigi XV per il Castello di Versailles, al 1870, con il servizio Capraire per Napoleone III.

Scoprite un centinaio di pezzi di porcellana della famosa manifattura e quasi 300 in tutto, compresi argenti e cristalli.

Visite guidate alle 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00

Dicembre: 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 31

Gennaio: 2, 3, 4, 10 e 11

Espanol :

Esta gran exposición reúne una colección privada en una de las residencias privadas del rey Luis Felipe.

Desde mesas festivas hasta árboles de Navidad decorados, este pabellón real se engalana con la porcelana más fina para las celebraciones de fin de año

Desde 1763, con un azucarero realizado por Luis XV para el castillo de Versalles, hasta 1870, con el servicio Capraire para Napoleón III.

Descubra un centenar de piezas de porcelana de la célebre manufactura, y cerca de 300 en total, entre vajillas de plata y cristal.

Visitas guiadas a las 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 y 17:00 h

Diciembre: 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 31

Enero: días 2, 3, 4, 10 y 11

