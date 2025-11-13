Sex and Politics : l’exposition qui explore le pouvoir à travers le corps Bastille Design Center Paris

Alors que Paris Photo fait vibrer la capitale au rythme de la photographie mondiale, une autre exposition attire les regards curieux : Sex and Politics, présentée au Bastille Design Center (74 boulevard Richard-Lenoir) dans le 11ᵉ arrondissement.

Le projet réunit une sélection d’artistes internationaux parmi lesquels Lars von Trier, Roger Ballen, Joel-Peter Witkin, Antoine d’Agata, Nadezhda Tolokonnikova (Pussy Riot), Santiago Sierra, Tali Lennox… Tous explorent un même territoire : celui où le corps devient un espace de lutte politique, sociale et culturelle.

À travers les photographies présentées, l’exposition met en lumière la manière dont le désir, le contrôle et la liberté s’affrontent dans nos sociétés contemporaines. Certaines œuvres provoquent, d’autres émeuvent, mais toutes interrogent le regard que nous portons sur le corps et le pouvoir.

Les commissaires Danila Tkachenko et Slavica Veselinovic signent ici une proposition forte, à la croisée de l’art et de la philosophie, inspirée par les réflexions de Slavoj Žižek.

Une expérience visuelle et intellectuelle à vivre intensément pendant trois jours — entrée libre, réservée aux plus de 18 ans.

Entre art et engagement, l’exposition Sex and Politics réunit à Paris des artistes internationaux qui interrogent sans détour les liens entre sexualité, liberté et pouvoir. Trois jours d’art coup-de-poing, à découvrir du 13 au 15 novembre 2025.

Du jeudi 13 novembre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Bastille Design Center 74 boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris

https://www.art-icon.org/ info@art-icon.org