SEX AND THE SIXTY – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

SEX AND THE SIXTY Début : 2025-12-31 à 16:00. Tarif : – euros.

MERCREDI 31 DÉCÉMBRE à 16hOsez rire de la soixantaine, du burn-out et des galères de la vie moderne : « Sex and the Sixty », c’est la thérapie par le fou rire !Alphonse, ex-star du X sexagénaire, en plein burn-out, rêve de raccrocher… mais la société ne l’entend pas ainsi ! Entre contrôles fiscaux absurdes, rendez-vous surréalistes à France Travail, crise existentielle, reconversions et réinsertions improbables et producteur obsédé, il enchaîne les galères avec un humour décapant dans des situations aussi burlesques que irrésistibles. Une comédie corrosive et sans tabou : trash, tendre, absurde, et surtout, hilarante .Prêt à survivre à la crise de la soixantaine ? Réservez votre soirée, ça va secouer ! Auteur : Quentin JaffrèsArtistes : Philippe Ayanian, Quentin Jaffrès

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42