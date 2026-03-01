Sex friends Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest

Sex friends Théâtre et comédie

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-07-18 21:15:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

Une rencontre d’un soir par internet. La formule proposée est juste pour un soir …

Dan et Maggy, qui ne se connaissent pas, se lancent dans cette folle aventure se jeter l’un sur l’autre sans tabou, sans enjeu et surtout sans lendemain.

Mais la soirée ne se passe pas vraiment comme prévue car Maggy est novice en la matière.

Mais elle est déterminée plus que tout à ne pas finir vieille fille !

Elle demande à Dan, expert en la matière, de tout lui apprendre sur le sexe, d’un aspect purement technique bien entendu…

Il y a un nouveau terme qui décrit ce genre de relation les sexfriends !

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h15

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

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English : Sex friends Théâtre et comédie

L’événement Sex friends Théâtre et comédie Brest a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue