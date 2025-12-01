Sexe, arnaque et tartiflette Compiègne
vendredi 19 décembre 2025.
Sexe, arnaque et tartiflette
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 20 – 20 –
20
Tarif adulte
Date et horaire :
Début : 2025-12-19 17:30:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-19 2025-12-21
Auteur Cécile Batailler, Fabrice Schwingrouber
Genre Comédie
Avalanche de rires pour cette comédie à succès !
Une jeune cadre aux dents longues est missionnée par sa société pour venir faire signer un contrat véreux à un pauvre type au fin fond des Alpes.
Détestant le monde rural, elle va user de tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour arriver à ses fins dans les plus brefs délais.
Mais une avalanche va changer le cours de son scénario et la contraindre à passer le week-end avec ce » prétendu couillon de classe internationale au pays des bouseux » ! 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
