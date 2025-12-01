Sexe, arnaque et tartiflette Compiègne

Sexe, arnaque et tartiflette

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2025-12-19 17:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-19 2025-12-21

Auteur Cécile Batailler, Fabrice Schwingrouber

Genre Comédie

Avalanche de rires pour cette comédie à succès !

Une jeune cadre aux dents longues est missionnée par sa société pour venir faire signer un contrat véreux à un pauvre type au fin fond des Alpes.

Détestant le monde rural, elle va user de tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour arriver à ses fins dans les plus brefs délais.

Mais une avalanche va changer le cours de son scénario et la contraindre à passer le week-end avec ce » prétendu couillon de classe internationale au pays des bouseux » ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

