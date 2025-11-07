SEXE ARNAQUE ET TARTIFLETTE Montpellier

SEXE ARNAQUE ET TARTIFLETTE

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-11-07

fin : 2025-12-05

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-30 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-08 2026-01-09

Une comédie menée par un duo de comédiennes déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui.

C’est à travers l’interview exclusive d’Ella, l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti.

Une jeune cadre aux dents longues est missionnée par sa société pour venir faire signer un contrat véreux à un pauvre type au fin fond des Alpes.

Détestant le monde rural, elle va user de tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour arriver à ses fins dans les plus brefs délais.

Mais une avalanche va changer le cours de son scénario et la contraindre à passer le week-end avec ce prétendu couillon de classe internationale au pays des bouseux . .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

A comedy led by a crazy duo of actresses who portray the challenges facing women today with humor and self-mockery.

Through an exclusive interview with Ella, Eve’s only descendant, she shares her story and life anecdotes, which will undoubtedly speak to you all; total unloading guaranteed.

German :

Eine Komödie, angeführt von einem verrückten Komikerinnenduo, das mit Humor und Selbstironie die Herausforderungen der Frauen von heute darstellt.

In einem exklusiven Interview mit Ella, der einzigen Nachfahrin von Eva, teilt sie ihre Geschichte und Anekdoten aus ihrem Leben mit Ihnen, die zweifellos alle ansprechen werden; totale Entladung garantiert.

Italiano :

Una commedia condotta da un duo di attrici folli che ritraggono con umorismo e autoironia le sfide che le donne di oggi devono affrontare.

Attraverso un’intervista esclusiva a Ella, l’unica discendente di Eva, Ella condividerà con voi la sua storia e i suoi aneddoti di vita, che senza dubbio parleranno a tutti voi scarico totale garantito.

Espanol :

Una comedia protagonizada por un dúo de locas actrices que retratan con humor y autoburla los retos a los que se enfrentan las mujeres hoy en día.

A través de una entrevista exclusiva con Ella, la única descendiente de Eva, compartirá con ustedes su historia y anécdotas de la vida, que sin duda les hablarán a todos ustedes descarga total garantizada.

