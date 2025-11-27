SEXFRIENDS – LES TERRASSES D’ADRIEN Sannes

SEXFRIENDS Début : 2026-08-27 à 21:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL « THÉÂTRE EN VIGNE »3eme Édition aux Terrasses d’AdrienUne rencontre d’un soir par Internet.La formule proposée est « juste pour un soir »…Dan et Maggy, qui ne se connaissent pas, se lancent dans cette aventure : se jeter l’un sur l’autre sans tabou, sans enjeu et surtout sans lendemain.Mais la soirée ne se passe pas vraiment comme prévue car Maggy, légèrement décalée et introvertie, lui avoue qu’elle est novice en la matière et qu’en réalité elle ne l’a jamais fait !Bien déterminée à ne pas finir vieille fille , Maggy est prête à tout !Elle veut apprendre !Elle fait alors à Dan une proposition complètement dingue : veut-il bien devenir son sexfriend ?Déstabilisé et incertain d’accepter, il est loin d’être au bout de ses surprises…

LES TERRASSES D’ADRIEN 721 LIEU DIT BONVIN 84240 Sannes 84