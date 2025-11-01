S’exprimer par les arts plastiques Le Labo-Telier Ornans

S’exprimer par les arts plastiques

Le Labo-Telier 27 Rue Eugène Cusenier Ornans Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

Date(s) :

2025-11-01 2025-11-29 2025-12-20

Dans cet atelier vous sera suggéré un thème avec lequel vous cheminerez.

Il se déroulera en trois temps

> un temps de mise en lien

> un temps de création

> et un temps de verbalisation (non obligatoire), qui n’est pas un temps d’analyse.

Un atelier pour créer, s’accorder un temps de répit, se rencontrer, rencontrer l’autre, renouer avec sa créativité…

Vous trouverez à l’atelier des matières allant de la mine de plomb au tissus, papiers, carton, fils de fer… des outils divers et variés.

Un lieu chaleureux et accueillant, c’est Le Labo-Telier. .

S'exprimer par les arts plastiques

