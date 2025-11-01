S’exprimer par les arts plastiques Le Labo-Telier Ornans
S’exprimer par les arts plastiques
Le Labo-Telier 27 Rue Eugène Cusenier Ornans Doubs
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-12-20 16:30:00
2025-11-01 2025-11-29 2025-12-20
Dans cet atelier vous sera suggéré un thème avec lequel vous cheminerez.
Il se déroulera en trois temps
> un temps de mise en lien
> un temps de création
> et un temps de verbalisation (non obligatoire), qui n’est pas un temps d’analyse.
Un atelier pour créer, s’accorder un temps de répit, se rencontrer, rencontrer l’autre, renouer avec sa créativité…
Vous trouverez à l’atelier des matières allant de la mine de plomb au tissus, papiers, carton, fils de fer… des outils divers et variés.
Un lieu chaleureux et accueillant, c’est Le Labo-Telier. .
