Sexualité dans le monde animal : quand les animaux cassent les codes Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

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[Conférence]



Des milliers d’espèces animales peuplent notre planète. L’étude scientifique de leurs comportements (éthologie) nous offre une appréciation nouvelle de la nature, loin de nos biais culturels. Au travers de cette conférence, nous allons tenter d’illustrer une petite part de la diversité du comportement animal. On découvre alors que la nature n’a rien de binaire : comportements homosexuels, individus qui changent de sexe, femelles qui se reproduisent toutes seules, mâles qui accouchent, papas poules très attentionnés et femelles fortes et chefs de groupe ! Cette conférence qui casse les idées reçues vous sera présentée par Delphine Debieu, Éthologue et vulgarisatrice scientifique.

Le mercredi 08 avril 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-08T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T14:30:00+02:00_2026-04-08T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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