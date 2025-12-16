Sexy Flag, par Dolce Vita et Noyal-sur-scène ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 30 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille les troupes Dolce Vita et Noyal-sur-scène, pour « Sexy Flag », une comédie de Christian Rossignol.

Prenez un mari épris de toutes les femmes, une femme énervée par ce mari trompeur et menteur, ajoutez une bonne qui n’est pas la bonne, une maîtresse qui cherche la gloire et le roi de la betterave qui cherche chaussure à son pied : cela donne un sexy flag burlesque…

* Tarifs : 8 €. 4 €

* Durée : 1h

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Début : 2026-01-30T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T21:30:00.000+01:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/sexy-flag-ven-30-jan-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



