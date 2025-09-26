Seznec, la fabrique de l’affaire Musée de Bretagne Rennes

Seznec, la fabrique de l’affaire Musée de Bretagne Rennes Dimanche 25 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le 3 novembre 1924, **Guillaume Seznec** était condamné au bagne à perpétuité pour avoir assassiné **Pierre Quémeneur**.

Si à l’époque, le procès fait déjà la une des journaux, personne ne peut imaginer qu’à partir des années 30 jusqu’aux années 2000, une série de campagnes médiatiques va embraser l’opinion, transformant le condamné en victime d’une erreur judiciaire. Le film nous raconte l’histoire de cette « affaire du siècle ».

Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre avec Pierre-François Lebrun, réalisateur et Michel Pierre, historien auteur de _L’impossible innocence. Histoire de l’affaire Seznec._ (Pierre-François Lebrun, 52 min, 2024, Aligal Productions)

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine