SGANARELLE OU LE COCU IMAGINAIRE + L’AMOUR MÉDECIN LE CLUB DRAMATIQUE Route de Vendres Béziers

SGANARELLE OU LE COCU IMAGINAIRE + L’AMOUR MÉDECIN LE CLUB DRAMATIQUE

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Une célébration de la langue de Molière, mise en scène avec intelligence et sensibilité pour partager le génie de Molière.

Tout public dès 11 ans

En août 2022, à l’occasion des 400 ans de Molière, le club dramatique a travaillé sur deux comédies courtes que l’équipe a montées en plein air dans les Haras de Rodez. Suite à l’engouement et au succès rencontré lors des représentations, il décide d’adapter le spectacle dans une version salle. En réunissant ces deux pièces, Sganarelle ou le Cocu imaginaire et L’Amour médecin, leur objectif est de célébrer la diversité stylistique de

Molière.

Avec une comédie en prose sur trois actes et une comédie en vers sur un acte, ils offrent ainsi une expérience théâtrale riche et variée.

Distribution

Simon Le Floc’h, Eugénie Soulard, Ondine Nimal, Pierre-Olivier Bellec, Alexis Ballesteros et Yoan Charles

Mise en scène Mélanie Vayssettes

Son Jeremy Dunne

Lumière Carole China Raphaël Sevet (en alternance) .

English :

A celebration of the language of Molière, staged with intelligence and sensitivity to share Molière’s genius.

All audiences age 11 and up

German :

Eine Feier der Sprache Molières, intelligent und sensibel inszeniert, um das Genie Molières zu teilen.

Alle Zuschauer ab 11 Jahren

Italiano :

Una celebrazione del linguaggio di Molière, messa in scena con intelligenza e sensibilità per condividere il genio di Molière.

Per tutti i tipi di pubblico a partire dagli 11 anni

Espanol :

Una celebración del lenguaje de Molière, puesta en escena con inteligencia y sensibilidad para compartir el genio de Molière.

Para todos los públicos a partir de 11 años

