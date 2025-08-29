Shabba! Radio angle mort Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement

Vendredi 29 août 2025 de 19h à 23h. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-08-29 19:00:00

fin : 2025-08-29 23:00:00

2025-08-29

Pour clore l’été en beauté, le Couvent accueille Shabba! Radio avec Angle Mort une nuit portée par le live rap de Yanka et des DJ sets enflammés de DJ Ardo, GGSmalls et DKK £ entre rap, trap, baile funk et jersey.

Live Yanka

Dj set Dj Ardo

Dj sets -GGSmalls & DKK £



Artistes //



Yanka

Etoile montante remarquée pour son style hors norme, elle incarne une voix engagée, désenchantée et féministe à la joie de vivre contagieuse. Baby doll punk, Yanka propose un univers percutant mélangeant rap et électro sur des productions signées de maîtres du global club comme King Doudou et Cardozo. Joyeuse et provocatrice, Yanka est là pour déranger, et ne laisse personne indifférent. ous puissions intervenir et prendre les mesures en conséquence.



Yanka & King Doudou crazy b!tch (visualizer)

@yanka_hello



Dj’s // Shabba résidents GGSmalls & DKK £



Shabba! Radio



Shabba! Radio est un web-media social de proximité basé a Marseille, dédié à la promotion de la diversité culturelle, de l’expression artistique local et du dialogue sociale.Mêlant activités radiophoniques, videos, art visuelles et évènementielles, ce media tient à croire aux futures en aspirant à mettre en lumière des artistes émergent.e.s aux propositions novatrices. Également sensible à la diversité des patrimoines culturels à préserver, Shabba! observe le passé avec attention par divers projets de documentation des cultures traditionnelles et folkloriques.



Adhésion 2€ + Prix libre

Buvette et restauration



ATTENTION



LES SOIRS DE PROGRAMMATION, LE JARDIN EST SOUMIS AUX MÊMES HEURES DE FERMETURE QUE LE RESTE DE LA SEMAINE, EN OUTRE SON ACCÈS EST STRICTEMENT INTERDIT À PARTIR DE 19H30.



Le respect du vivant, de la biodiversité, et du travail de préservation mené tout au long de l’année par le collectif l’Hydre et les habitants est un point essentiel et déterminant dans la faisabilité des événements. Nous serons particulièrement attentifs∙ves à la responsabilité de chacun∙e sur ces sujets et vous demandons le plus grand respect de ce qui vous entoure.



Par ailleurs, tout au long de l’année Le Couvent s’attache à être un lieu safe, ouvert, bienveillant et inclusif.

Aussi, nous tenons à ce que les évènements qui y sont rattachés, les groupes, dj, collectifs, compagnies, soient attentifs et responsables sur ces questions. Nous ne tolérerons aucun abus et aucune discrimination de genre, de minorité ou religieuse. Au moindre incident (de quelque nature qu’il soit), nous vous demandons, à vous ou l’un∙e de vos proches, de prévenir le plus rapidement les équipes présentes (du bar ou de sécurité) afin que nous puissions intervenir et prendre les mesures en conséquence. .

Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To round off the summer in style, Le Couvent welcomes Shabba! Radio with Angle Mort: a night of live rap by Yanka and fiery DJ sets by DJ Ardo, GGSmalls and DKK £, featuring rap, trap, baile funk and jersey.

German :

Um den Sommer mit einem Höhepunkt abzuschließen, empfängt das Kloster Shabba! Radio mit Angle Mort: eine Nacht mit Live-Rap von Yanka und feurigen DJ-Sets von DJ Ardo, GGSmalls und DKK £ zwischen Rap, Trap, Baile Funk und Jersey.

Italiano :

Per concludere l’estate in bellezza, il Couvent accoglie Shabba! Radio con Angle Mort: una serata con il rap live di Yanka e i dj set infuocati di DJ Ardo, GGSmalls e DKK £ con un mix di rap, trap, baile funk e jersey.

Espanol :

¡Para cerrar el verano por todo lo alto, el Couvent recibe a Shabba! Radio con Angle Mort: una noche de rap en directo de Yanka y fogosos DJ sets de DJ Ardo, GGSmalls y DKK £, con una mezcla de rap, trap, baile funk y jersey.

