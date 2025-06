Shabba! Radio FESTiN – Marseille 3e Arrondissement 27 juin 2025 07:00

Shabba Radio consacre une soirée aux musiques traditionnelles, en perpétuelle évolution, Shabba vous invite à en témoigner en vous plongeant dans le répertoire Rumba Flamenca du groupe gitan Andalou ‘Sol Y Luna’ et du renouveau de la musique trad avec Kasbah et ses rythmes et mélodies orientales mélangé à l’esprit club des années 90.



19h-20h30 Dj set Shabba!

20h30-22h Concert Sol y Luna

22h-23h Dj set Kasbah



Les artistes :



Sol Y Luna ( Rumba flamenca )



Trio de musiciens nés à Marseille, originaires d’une famille gitane Andalouse, ils reprennent à merveille le répertoire Flamenco / Rumba Flamenca. Paco, Raphaël & Juan nous garantissent de

vivre avec eux un moment festif et émouvant.



Kasbah ( Tradi-Club )



Le DJ et producteur KasbaH se révèle comme un des artistes les plus novateur de la scène électronique française de part ses divers passages devant les platines des plus belles scènes (Cabaret

Sauvage, Institut du Monde Arabe, Lollapalooza, Sziget, Fête de L’Humanité, United We Stream, …). Fort de son expérience de résident durant 5 ans pour les soirées Habibi Love, KasbaH a su forger le point de rencontre entre les rythmes et mélodies orientales et l’esprit club des années 90. Il consacre alors sa création à l’élaboration d’un pont musical entre les musiques traditionnelles et

l’esprit club, appelé tradi/club.



@kasbahofficiel •

KASBAH // Ultramix Shabba! Radio



6Ciccio6 & Chien de Cybèle (trad & neo-trad)



Shabba! Radio est un web-media social de proximité basé a Marseille, dédié à la promotion de la diversité culturelle, de l’expression artistique local et du dialogue sociale. Mêlant activités radiophoniques, vidéos, art visuelles et évènementielles, ce media tient à croire aux futures en aspirant à mettre en lumière des artistes émergent.e.s aux propositions novatrices. Également sensible à la diversité des patrimoines culturels à préserver, Shabba! observe le passé avec attention par divers projets de documentation des cultures traditionnelles et folkloriques. .

Le Couvent

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur shabba.asso@gmail.com

English :

Shabba Radio is devoting a special evening to traditional music, and invites you to witness it for yourself, by immersing yourself in the Rumba Flamenca repertoire of Andalusian gypsy group ?Sol Y Luna? and the revival of trad music with Kasbah.

German :

Shabba Radio widmet einen Abend der traditionellen Musik. Shabba lädt Sie ein, dies zu bezeugen, indem Sie in das Rumba-Flamenca-Repertoire der andalusischen Zigeunergruppe ?Sol Y Luna? eintauchen und die Wiederbelebung der traditionellen Musik mit Kasbah erleben.

Italiano :

Shabba Radio dedica una serata alla musica tradizionale e vi invita a unirvi a noi per immergervi nel repertorio della Rumba Flamenca del gruppo gitano andaluso « Sol Y Luna » e nel revival della musica tradizionale dei Kasbah.

Espanol :

Shabba Radio dedica una noche a la música tradicional, y le invitamos a que nos acompañe mientras nos sumergimos en el repertorio de Rumba Flamenca del grupo gitano andaluz « Sol Y Luna » y en el renacimiento de la música tradicional con Kasbah.

