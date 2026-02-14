S’habiller au Moyen Âge, Couvent des Jacobins, Toulouse

S’habiller au Moyen Âge 27 février et 6 mars Couvent des Jacobins Haute-Garonne

Compris dans le billet d’entrée. Se référer aux dates indiquées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T15:30:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T15:30:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Histoire et signification des costumes médiévaux

Une animation comprise dans le billet d’entrée (dans le respect des horaires indiqués) pour comprendre l’évolution de la mode du 13e au 15e siècle, analyser sa représentation dans nos productions contemporaines au cours d’un jeu et se costumer le temps d’un selfie !

Les coutumes vestimentaires au Moyen Âge

A l’époque médiévale, « l’habit fait le moine ». En effet, les normes d’habillement ont une réelle symbolique, reflétant le statut social, le pouvoir et les valeurs de la société. Les vêtements ne se limitaient donc pas à de simples parures mais étaient le signe de votre place dans la société et de véritables marqueurs identitaires.

Cette animation expose ces différents aspects au travers d’anecdotes, de faits historiques, d’échantillons représentatifs et teste vos connaissances autour d’un jeu !

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l'année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l'ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

La mode médiévale a inspiré plus d’un film ! Découvrez son origine et ses codes avant de vous costumer ! famille animation gratuite