S’HABILLER AU MOYEN ÂGE COUVENT DES JACOBINS Toulouse

S’HABILLER AU MOYEN ÂGE

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 15:30:00

fin : 2026-03-06 17:00:00

Date(s) :

2026-02-27 2026-03-06

Découvrez l’évolution des tenues médiévales du 13e au 15e Siècle en revêtant des costumes, et profitez d’un quizz sur les anachronismes de la mode au Moyen Âge.

A l’époque médiévale, l’habit fait le moine . En effet, les normes d’habillement ont une réelle symbolique et sont de de véritables marqueurs identitaires, reflétant le statut social, le pouvoir et les valeurs de la société. Découvrez les différents types d’étoffes utilisés pour la fabrication des vêtements à travers des échantillons de tissus et des pigments et étudiez comment le cinéma s’approprie les codes du costume médiéval, les choix de conception des costumes et leur authenticité historique à travers un jeu interactif. Et pour finir : glissez-vous dans la peau du personnage de votre choix en vous costumant !

Bon à savoir

– À partir de 6 ans 8 .

English :

Discover the evolution of medieval dress from the 13th to the 15th century by donning costumes, and enjoy a quiz on the anachronisms of medieval fashion.

