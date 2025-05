Shadow Comdedy Club – Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, 17 mai 2025 17:30, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet.

Charente-Maritime

Shadow Comdedy Club 14 rue des Vallons Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Début : 2025-05-17 17:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Le Shadow Comedy Club prendra ses quartiers dès 17h30 sur la terrasse de la guinguette pour 1h de rires.

14 rue des Vallons

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 65 61 01

English :

The Shadow Comedy Club takes up residence on the terrace of the guinguette at 5.30pm for 1 hour of laughter.

German :

Der Shadow Comedy Club wird sich ab 17:30 Uhr auf der Terrasse der Guinguette niederlassen, um eine Stunde lang zu lachen.

Italiano :

Lo Shadow Comedy Club sarà a disposizione dalle 17.30 sulla terrazza della guinguette per un’ora di risate.

Espanol :

El Club de la Comedia de las Sombras estará presente a partir de las 17.30 h en la terraza de la guinguette para una hora de risas.

