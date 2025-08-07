Shadow Comdedy Club Ma’Zo’Li’ Guinguette Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
Shadow Comdedy Club
Ma’Zo’Li’ Guinguette 14 rue des Vallons Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime
Le Shadow Comedy Club prendra ses quartiers dès 19h avec 4 humoristes pour une heure de stand up.
Ma’Zo’Li’ Guinguette 14 rue des Vallons Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 65 61 01
The Shadow Comedy Club gets underway at 7pm with 4 comedians for an hour of stand-up comedy.
Der Shadow Comedy Club wird sich ab 19 Uhr mit vier Komikern für eine Stunde Stand-up-Comedy niederlassen.
Lo Shadow Comedy Club sarà presente dalle 19.00 con 4 comici per un’ora di stand-up.
El Club de la Comedia Shadow estará presente a partir de las 19.00 horas con 4 cómicos que ofrecerán una hora de monólogos.
