Shadow Comdedy Club Ma’Zo’Li’ Guinguette Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Shadow Comdedy Club Ma’Zo’Li’ Guinguette Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet jeudi 7 août 2025.

Shadow Comdedy Club

Ma’Zo’Li’ Guinguette 14 rue des Vallons Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-08-07 19:00:00
fin : 2025-08-07

Date(s) :
2025-08-07 2025-08-21

Le Shadow Comedy Club prendra ses quartiers dès 19h avec 4 humoristes pour une heure de stand up.
  .

Ma’Zo’Li’ Guinguette 14 rue des Vallons Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 65 61 01 

English :

The Shadow Comedy Club gets underway at 7pm with 4 comedians for an hour of stand-up comedy.

German :

Der Shadow Comedy Club wird sich ab 19 Uhr mit vier Komikern für eine Stunde Stand-up-Comedy niederlassen.

Italiano :

Lo Shadow Comedy Club sarà presente dalle 19.00 con 4 comici per un’ora di stand-up.

Espanol :

El Club de la Comedia Shadow estará presente a partir de las 19.00 horas con 4 cómicos que ofrecerán una hora de monólogos.

L’événement Shadow Comdedy Club Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2025-08-05 par Royan Atlantique