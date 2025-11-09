Shai Maestro New Morning Paris

Depuis les débuts de son trio en 2011, il a développé une voix musicale distincte fluide, expressive et profondément lyrique qui l’a imposé comme une figure incontournable du jazz contemporain ; mêlant improvisation, composition et influences globales pour créer un son à la fois cinématographique et profondément personnel.

Né en 1987, Shai Maestro est l’un des pianistes les plus inventifs et influents de sa génération.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 30 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20251109-6340-shai-maestro.html