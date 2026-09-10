Shai Maestro’s The Guesthouse Quartet Bischwiller

Informations pratiques

Bischwiller

Shai Maestro’s The Guesthouse Quartet

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 21:30:00

Date(s) :

2026-11-12

Pianiste au toucher d’une rare délicatesse, Shai Maestro s’est imposé comme une figure majeure du jazz contemporain. Ancien compagnon de route du contrebassiste Avishaï Cohen, le musicien poursuit depuis un parcours singulier, salué sur les plus grandes scènes internationales.

Avec The Guesthouse, son nouveau projet en quartet, il explore de nouveaux territoires sonores. Avec Ofri Nehemya à la batterie et Jorge Roeder à la contrebasse, il développe un univers sonore avant tout basé sur la fusion complice de son piano avec les claviers de Gadi Lehavi. Ensemble, ils développent une musique profondément expressive où le jazz dialogue avec des textures électroniques, des harmonies classiques et des atmosphères parfois cinématographiques. À la fois mélodique et audacieux, The Guesthouse séduit autant par son lyrisme et son audace que par la richesse de ses couleurs.

Pianiste au toucher d’une rare délicatesse, Shai Maestro s’est imposé comme une figure majeure du jazz contemporain. Ancien compagnon de route du contrebassiste Avishaï Cohen, le musicien poursuit depuis un parcours singulier, salué sur les plus grandes scènes internationales. .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

A pianist with a touch of rare delicacy, Shai Maestro has established himself as a major figure in contemporary jazz. A former collaborator of double bassist Avisha Cohen, the musician has since pursued a unique career, earning acclaim on the world’s greatest international stages.

With The Guesthouse, his new quartet project, he explores new sonic territories. With Ofri Nehemya on drums and Jorge Roeder on double bass, he creates a soundscape based primarily on the seamless fusion of his piano with Gadi Lehavi’s keyboards. Together, they create deeply expressive music where jazz interacts with electronic textures, classical harmonies, and atmospheres that are at times cinematic. Both melodic and daring, *The Guesthouse* captivates as much with its lyricism and boldness as with the richness of its tonal palette.

L’événement Shai Maestro’s The Guesthouse Quartet Bischwiller a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison de la Culture de Bischwiller