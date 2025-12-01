SHAKEEB ABU HAMDAN LE VENT DES SIGNES Toulouse

SHAKEEB ABU HAMDAN

LE VENT DES SIGNES 6 Impasse Varsovie Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.8 – 6.8 – 8.8 EUR

6.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 19:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Shakeeb Abu Hamdan (LB) est un musicien et artiste visuel libano-britannique basé à Paris. Dans ses solos, il utilise un set composé d’une batterie, de cloches et de cymbales.

Ses performances laissent place aux accidents génératifs et à l’improvisation, en réponse aux instabilités du feedback et aux interactions imprévisibles intégrées dans son dispositif instrumental. 6.8 .

LE VENT DES SIGNES 6 Impasse Varsovie Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Shakeeb Abu Hamdan (LB) is a Lebanese-British musician and visual artist based in Paris. In his solos, he uses a set consisting of drums, bells and cymbals.

German :

Shakeeb Abu Hamdan (LB) ist ein libanesisch-britischer Musiker und visueller Künstler, der in Paris lebt. In seinen Solos verwendet er ein Set, das aus einem Schlagzeug, Glocken und Becken besteht.

Italiano :

Shakeeb Abu Hamdan (LB) è un musicista e artista visivo libanese-britannico con sede a Parigi. Nei suoi assoli utilizza un set composto da tamburi, campane e piatti.

Espanol :

Shakeeb Abu Hamdan (LB) es un músico y artista visual británico-libanés afincado en París. En sus solos, utiliza un conjunto formado por tambores, campanas y platillos.

L’événement SHAKEEB ABU HAMDAN Toulouse a été mis à jour le 2025-11-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE