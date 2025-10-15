Shaker Fest Nouvelle Orléans des années 20 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern
Shaker Fest Nouvelle Orléans des années 20
Rue René Le Berre Halle Raphalen Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2026-02-27 17:00:00
fin : 2026-02-28
Bienvenue dans l’univers envoûtant des cabarets du New Orleans des années 20, entre carnaval débridé, rites vaudou et jazz brûlant. Préparez-vous à swinguer comme sur Bourbon Street ! .
Rue René Le Berre Halle Raphalen Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne
