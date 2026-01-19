Shakespeare in love en version originale sous-titrée Rue Holgate Carentan-les-Marais

Shakespeare in love en version originale sous-titrée

Rue Holgate Cinéma Le Cotentin Carentan-les-Marais Manche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Shakespeare in Love, ou Shakespeare et Juliette au Québec, est un film américano-britannique réalisé par John Madden et sorti en 1998. Le film imagine la vie du grand écrivain et dramaturge anglais William Shakespeare au moment où il écrivait Roméo et Juliette. .

Rue Holgate Cinéma Le Cotentin Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 33 29 07 00

