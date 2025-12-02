« Shakespeare. Quelqu’un, tout le monde et puis personne » – Philippe FOREST Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-02 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

De William Shakespeare, on sait tout, c`est-à-dire à peu près rien. À moins que ce ne soit l`inverse. Car que sait-on, au fond, de la vie d`un homme ? Que peut-on en rapporter ? Comment dessiner le portrait de cet auteur, immense, quand ses traits sont ceux de tous – autant que ceux de personne ? Une vie suppose des faits et des gestes. Ils sont tous là. Une vie s`étoile de mots. Ils sont partout. « Words, words, words », dit Hamlet : Philippe Forest sait le vertige des phrases et le mirage de l`identité, quand nous n`avons rien en propre. Partant, cet essai est une vie de Shakespeare, par-delà la vérité.Le dernier ouvrage de Philippe Forest est paru aux éditions Flammarion le septembre 2025. Philippe FOREST enseigne la littérature à Nantes Université depuis une trentaine d’années. Il est l’auteur de nombreux essais et romans publiés pour les principaux aux éditions Gallimard. Son oeuvre est traduite en une quinzaine de langues et a été plusieurs fois primée en France et à l’étranger?

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/