SHAKUM PULSE + JACK’s BACK en concert, Le Nautilus, Perpignan

Informations pratiques

SHAKUM PULSE + JACK’s BACK en concert Jeudi 9 juillet, 20h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T20:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T20:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00

La vie renaît du fond des abysses. SHAKUM PULSE vous invite à son Pélerinage Techno-Chamanique Planétaire et vous présente en avant première son album expérimental Universal Shakum Spirit. Dépaysement et good vibes garanties.

En première partie: JACK’s BACK: One Man Show Guitare6Chant avec une magnifique voix de rocker ténor (reprises pop-rock)

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/hippocamp-records/evenements/concert-shakum-pulse-au-nautilus-04-06-2026 »}]

SHAKUM PULSE + JACK’s BACK en concert