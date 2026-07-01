SHAKUM PULSE + JACK’s BACK en concert, Le Nautilus, Perpignan
jeudi 9 juillet 2026 · Le Nautilus · Perpignan
Informations pratiques
SHAKUM PULSE + JACK’s BACK en concert Jeudi 9 juillet, 20h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T20:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T20:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00
La vie renaît du fond des abysses. SHAKUM PULSE vous invite à son Pélerinage Techno-Chamanique Planétaire et vous présente en avant première son album expérimental Universal Shakum Spirit. Dépaysement et good vibes garanties.
En première partie: JACK’s BACK: One Man Show Guitare6Chant avec une magnifique voix de rocker ténor (reprises pop-rock)
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/hippocamp-records/evenements/concert-shakum-pulse-au-nautilus-04-06-2026 »}]
SHAKUM PULSE + JACK’s BACK en concert
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