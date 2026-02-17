Shakura S’Aida New Morning Paris

Figure centrale de la scène musicale de Toronto depuis 25 ans, Shakura S’Aida est née à Brooklyn et a été élevée en Suisse avant de mener une carrière musicale internationale. Artiste multiculturelle, elle a également brillé sur la scène théâtrale en tant que créatrice d’un projet hommage à Nina Simone, « The Nina Project », et dans des rôles à l’écran.

En France, c’est à partir de 2008 et de sa participation à la mythique tournée Chicago Blues Festival, qu’elle s’est révélée au grand public, année de sa sa deuxième place à l’International Blues Challenge à Memphis !

Depuis lors, elle a parcouru le pays, visitant des dizaines des villes et jouant à plusieurs reprises sur les grandes scènes de Jazz à Vienne, Cognac Blues Passions ou du Cahors Blues Festival dont elle a été la marraine pendant deux éditions.

Artiste associée à France Blues, Shakura a signé son retour en 2023 avec son nouveau projet « Hold on to Love », partageant le fauteuil de producteur aux côtés de Donna Grantis (Prince/3 rd Eye Girl), Keb’ Mo,’ et Roger Costa (Jeff Healey).

Ce nouvel album comprend des collaborations avec des artistes internationaux reconnus, dont Eric Gales, Lee Oskar, Terra Lightfoot, Kyla Charter, Larnell Lewis et bien d’autres.

Nouvelle tournée en 2026 et une nouvelle occasion de retrouver Shakura S’Aida sur la scène du New Morning !

= Prix et nominations :

– 2023 Folk Music Ontario Award Nominee – Album of the Year

– 2023 JUNO Award Nominee-Best Roots Album of the Year

– 2021 Maple Blues Awards – Blues With a Feeling (Lifetime Achievement Award)

– 2013 JUNO Award Nominee-Best Blues Album of the Year

– 2011 Maple Blues Award Recipient: Female Vocalist of the Year

= Ils en parlent =

« Ses arrangements sur « Hold On to Love » rappellent une autre grande artiste de blues, Mavis Staples, qui, comme Shakura, a toujours défié les conventions. Toutes deux possèdent une sophistication rare dans le genre blues.. » (American Blues Scene)

Le mardi 17 mars 2026

de 19h30 à 22h30

payant Tarif normal : 25.00 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://my.weezevent.com/shakura-saida-new-morning-2026



