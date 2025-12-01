Shallow Waves SUPERSONIC Paris
SHALLOW WAVES (22h00)
(Post punk – Toronto, CAN)
Basé à Toronto, Shallow Waves est un groupe post-punk/industriel/noise fortement influencé par la techno. Leur dernier album marque une rupture nette avec leur style post-punk initial, Shallow Waves s’inspirant désormais de groupes contemporains tels que The Soft Moon, Model / Actriz, ainsi que de groupes plus anciens comme Killing Joke et Ministry. Les derniers singles de Shallow Waves témoignent de cette évolution.
Les 3 influences : Model/Actriz, The Soft Moon, Ministry
http://shallowwaves.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kTWr6Uvkgg4
La suite de la programmation arrive très vite !
Mercredi 10 Décembre 2025
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Model/Actriz, The Soft Moon & Ministry
Le mercredi 10 décembre 2025
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
