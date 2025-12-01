Shallow Waves SUPERSONIC Paris

Shallow Waves SUPERSONIC Paris mercredi 10 décembre 2025.

SHALLOW WAVES (22h00)

(Post punk – Toronto, CAN)

Basé à Toronto, Shallow Waves est un groupe post-punk/industriel/noise fortement influencé par la techno. Leur dernier album marque une rupture nette avec leur style post-punk initial, Shallow Waves s’inspirant désormais de groupes contemporains tels que The Soft Moon, Model / Actriz, ainsi que de groupes plus anciens comme Killing Joke et Ministry. Les derniers singles de Shallow Waves témoignent de cette évolution.

Les 3 influences : Model/Actriz, The Soft Moon, Ministry

Mercredi 10 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Model/Actriz, The Soft Moon & Ministry

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

