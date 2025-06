Shama Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire – Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire 20 juin 2025 21:00

Loire-Atlantique

Shama Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 21:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Venez profiter d’un concert Electro World au Théâtre de Verdure de Vair-sur-Loire

Portée par une voix puissante et émotive, Shama tisse un univers envoûtant où se rencontrent world, électro et trip-hop.

Avec Metamorphosis, elle propose une musique organique et ensorielle, nourrie de ses racines celtes et de sonorités sacrées.

Sur scène, son énergie magnétique et son chant intuitif créent une expérience unique, immergeant le public dans un voyage émotionnel

profond et authentique.

En cas de pluie, les concerts et spectacles se dérouleront à la Salle de la Cour (Anetz), à la même heure. .

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles

Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 02 23

English :

Enjoy an Electro World concert at Vair-sur-Loire’s Théâtre de Verdure

German :

Genießen Sie ein Electro World-Konzert im Théâtre de Verdure in Vair-sur-Loire

Italiano :

Venite a godervi un concerto Electro World al Théâtre de Verdure di Vair-sur-Loire

Espanol :

Ven a disfrutar de un concierto de Electro World en el Théâtre de Verdure de Vair-sur-Loire

