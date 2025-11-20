Shama TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Shama TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 20:30 – 21:50

Gratuit : non payant Tarif plein 15€Tarif réduit 11€ Tout public

Des sommets de l’Himalaya aux mystères des terres Celtes qui l’ont vu grandir, des chants sacrés aux basses profondes du reggae… Ce sont toutes ces expériences qui ont infusé et donné naissance à Shama.Dans un écrin musical qu’elle s’est façonné sur-mesure, l’artiste nantaise, déjà connue en tant que leadeuse du groupe Moja, se révèle plus libre que jamais dans un projet aux sonorités World, Electro et Trip Hop, subtil mélange d’électronique et d’instrumentations organiques. Sa voix ensorcelante invite le spectateur à vivre un voyage authentique, au plus proche des mots et des émotions.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com