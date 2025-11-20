Shama TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Shama Jeudi 20 novembre, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-20T20:30:00+01:00 – 2025-11-20T21:50:00+01:00

Fin : 2025-11-20T20:30:00+01:00 – 2025-11-20T21:50:00+01:00

Des sommets de l’Himalaya aux mystères des terres Celtes qui l’ont vu grandir, des chants sacrés aux basses profondes du reggae… Ce sont toutes ces expériences qui ont infusé et donné naissance à Shama.Dans un écrin musical qu’elle s’est façonné sur-mesure, l’artiste nantaise, déjà connue en tant que leadeuse du groupe Moja, se révèle plus libre que jamais dans un projet aux sonorités World, Electro et Trip Hop, subtil mélange d’électronique et d’instrumentations organiques.

Sa voix ensorcelante invite le spectateur à vivre un voyage authentique, au plus proche des mots et des émotions.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

