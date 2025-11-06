SHAME – LA CARTONNERIE – CLUB Reims

SHAME Début : 2025-11-06 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : SHAMEShame on tourShame revient plus fort, plus tranchant, plus essentiel que jamais avec Cutthroat, un nouvel album prévu pour 2025, produit par John Congleton (St. Vincent, Angel Olsen). Un disque sans compromis, grandiose et nerveux, où se croisent guitares acérées et boucles électroniques, porté par une énergie brute et indomptable. Premier extrait : une bombe hédoniste et urgente, probablement leur meilleur titre à ce jour. Avec leur post-punk tendu et fiévreux, Shame ausculte l’époque à grands coups de riffs et de sarcasme. Charlie Steen et sa bande n’ont jamais eu la langue dans leur poche : entre introspection, politique et provoc’, leurs concerts sont tout sauf sages – et toujours légendaires. Seulement quatre dates en France pour cette tournée, dont un passage à La Cartonnerie de Reims. Autant dire que c’est à ne pas rater. Post-punk anglais sans filtre et sans paillettes. Préparez-vous à en prendre plein les oreilles.

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51