SHAME OF THRONES – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

SHAME OF THRONES Début : 2026-02-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Engueulades et coups de poignard dans le dos !Un roi et une reine dans leur palais.Des années que ces deux-là règnent sans partage ni pitié sur le pays, méprisant le peuple et manipulant les marionnettes interchangeables d’un gouvernement fantoche.Le roi, crétin brutal, réprime dans le sang la moindre tentative d’opposition. La reine, cruelle et machiavélique, trompe son ennui en collectionnant les amants et en faisant de la pâtisserie.Mais voilà que dans une région reculée de ce triste pays, le peuple commence à se soulever. Petit à petit, la contagion révolutionnaire se répand. Une chance pour la reine de donner à sa vie un tour nouveau. Mais le roi, borné et capricieux, ne l’entend pas de cette oreille.Quand la crise du couple devient une crise de régime, tous les coups sont permis !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82