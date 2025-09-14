Shams Duo guitare voix Bouée

Le duo guitare voix ShamS avec la voix comme instrument propose un mélange d’orient et d’occident sur des accords de guitare acoustique. Un florilège de rayonnements harmoniques universels qui solarisent les cœurs. Shams en arabe signifie soleil.

Ce groupe initie un voyage sonore où l’étranger devient familier à travers un véritable melting-pot de langues bien vivantes (algérien, portugais, français, espagnol, tunisien, anglais, hébreu, marocain, iranien…) réunies dans un répertoire emprunté ou composé qui propose de briser l’illusion de la séparation.

Surfer sur la wave musicale proposée par le duo ShamS, c’est écouter la vibration des mots pour entrer dans l’éther… Ce duo de musiques du monde est composé d’interprètes qui se produisent ensemble après que leur chemin se soient croisés par trois fois. Animés tous deux par l’envie de brasser et de réunir des sonorités exotiques comme le Cante Hondo, le Flamenco ou encore le Raï et la Pop rock. Elle, grande voyageuse et polyglotte chante les saveurs du monde. Lui, musicien passionné, auteur, compositeur l’accompagne à la guitare avec brio.

Réservation conseillée par téléphone auprès des Amis de la Chapelle de Rohars. Tarif 10€ (à partir de 13 ans). .

Rohars Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 13 26 57 lacsar@orange.fr

