SHAN – LE MOULIN A JAZZ Vitrolles

SHAN – LE MOULIN A JAZZ Vitrolles samedi 13 décembre 2025.

SHAN Début : 2025-12-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Dernier concert de l’année, dernier souffle de l’automne au Moulin à Jazz. Porté par Pascal Charrier, Julien Pontvianne et Ariel Tessier, Shan est une musique-paysage née d’un lien profond à la montagne. Du frémissement au tumulte, jusqu’au silence, le trio capte les forces élémentaires qui traversent ce paysage majestueux. Leur musique, vivante et tellurique, devient matière, souffle, présence, le reflet organique de la rencontre entre humains et nature. Pour cette nouvelle création, ils invitent deux artistes complices : la saxophoniste norvégienne Sigrid Aftret et la chanteuse turque Canan Domurcakli. Ensemble, ils s’inspirent des écrits de l’anthropologue Nastassja Martin, entre altérité, vertige et résonance avec le vivant. Un moment suspendu, comme une marche au crépuscule… pour clore l’année en beauté.

LE MOULIN A JAZZ DOMAINE DE FONTBLANCHE 13127 Vitrolles 13