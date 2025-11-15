Shane Haddad Parcours littéraire #1 Théâtre de L’étoile du nord Paris

Parcours littéraire #1

Shane Haddad

Sam 15 novembre — 19h00

Cette année est consacrée à l’écriture de mon troisième roman. Le théâtre de L’étoile du nord sera le lieu de cette réflexion. Une réflexion sur l’identité, l’espace et le mouvement. Une réflexion sur la migration, l’exil, la quête ou la fuite.

Pour ce premier rendez-vous littéraire, Shane Haddad invite l’écrivaine Marie Darrieussecq.

Marie Darrieussecq a su aiguiller Shane à ses débuts, au détour d’une conversation, quand elle commençait à écrire son premier roman. C’est donc avec joie qu’elle l’invite sur le plateau de L’étoile du nord.

Elles aborderont des questions d’écriture, comme celle de construire un personnage féminin, ou d’écrire la construction de l’identité.

Shane Haddad incarne une nouvelle génération d’écrivain, très ancrée dans des problématiques contemporaines de société. Elle se distingue aussi par une écriture singulière, à fleur de peau, très brûlante. La dépêche,

PORTEUR·EUSE DE PROJET : Shane Haddad

TITRE : Parcours littéraire #1

Invitée : Marie Darrieussecq

Animée par Charlotte Milandri

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Informations et réservations

Par téléphone au 01 42 26 47 47 du lundi au vendredi de 15 h à 18 h et les soirs de représentation

L’accueil billetterie est ouvert une heure avant le début de la représentation

En savoir plus

« Shane Haddad, romancière française, ses deux premiers romans publiés chez P.O.L sont remarqués par la presse pour sa grande sensibilité. Ses personnages, souvent jeunes et tourmentés, offrent un regard singulier sur la jeunesse contemporaine ». La Dépêche

Le samedi 15 novembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

10 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre de L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre