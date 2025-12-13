Shane Haddad Parcours littéraire #2 Théâtre de L’étoile du nord Paris

Shane Haddad

Parcours littéraire #2

Shane Haddad invites Pierre Boisson.

Cette année est consacrée à l’écriture de mon troisième roman. Le théâtre de L’étoile du nord sera le lieu de cette réflexion. Une réflexion sur l’identité, l’espace et le mouvement. Une réflexion sur la migration, l’exil, la quête ou la fuite.

Shane Haddad invite Pierre Boisson, journaliste et auteur de Flamme, Volcan, Tempête, Un portrait de Christine Pawlowska. Christine Pawlowska est l’autrice d’Écarlate, son unique roman. En la découvrant, Pierre Boisson a décidé de partir à sa recherche et d’écrire une enquête sur cette autrice oubliée.

Écarlate est le “livre de chevet” de Shane elle s’y réfère comme s’il contenait des réponses pour écrire.

Ce deuxième rendez-vous aborde les principes de l’enquête, des méthodes d’investigation et du fait de s’inspirer d’autres écrivaines pour écrire.

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Théâtre de L'étoile du nord 16 Rue Georgette Agutte 75018 Paris

