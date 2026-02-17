Shane Haddad | Parcours littéraire #3 Théâtre L’étoile du nord Paris

Pour cette dernière rencontre, il s’agit de travailler avec le public ! À l’issue d’ateliers d’écriture orientés sur l’identité et la migration, Shane Haddad propose une restitution des textes et des enregistrements qui auront été faits en amont, au théâtre, sur plusieurs jours. Un travail d’écriture et de réflexion scénique, fait avec les participant⸱e·s de l’atelier. Un travail en commun pour finir cette résidence autour de la scène et des lettres.

Rencontre littéraire et restitution du cycle d’atelier d’écriture mené avec et par l’autrice Shane Haddad.

Le samedi 11 avril 2026

de 19h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T19:00:00+02:00_2026-04-11T20:00:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75 018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/rencontres-et-debats/shane-haddad-parcours-litteraire-3 +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



Afficher la carte du lieu Théâtre L’étoile du nord et trouvez le meilleur itinéraire

