Shankara Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

Shankara

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 21:00:00

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

Shankara est une fusion d’électro-jazz et de musique indienne, avec Guillaume Barraud, spécialiste de la flûte bansouri et Stéfanus Vivens, pianiste de la scène jazz moderne (Julien Loureau, Magic Malik).

Sur une base d’ambient, breakbeat, drum&bass, des tapis de textures évolutives s’inspirant de la tampura, enveloppent la flûte et lui permettent de se développer en circonvolutions, à l’instar des musiques traditionnelles de l’Inde, dialoguant avec des programmations rythmiques riches et vivantes, animées à l’ordinateur en temps réel.

Un jeu d’imbrication d’improvisations teintées de jazz, de pop, et de transe est la clé de voûte de ce combo magique.

Stefanus Vivens: piano/clavier, ordinateur

Guillaume Barraud flûtes bansouri .

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15

English :

German : Shankara

Italiano :

Espanol :

L’événement Shankara Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Sens et Sénonais