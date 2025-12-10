Shannon Wright + Jessica 93 + NadjaNoise Salle Jean Carmet Allonnes

Shannon Wright + Jessica 93 + NadjaNoise

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Shannon Wright présente Reservoir of Love , 11e album entre brasiers rock et ballades déchirantes. Jessica93 en solo empile boucles saturées et boîte à rythmes. NadjaNoise hypnotique mêle poésie surréaliste. .

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

