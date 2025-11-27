SHANNON WRIGHT – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

SHANNON WRIGHT – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand jeudi 27 novembre 2025.

SHANNON WRIGHT Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Shannon Wright, autrice compositrice, multi instrumentiste et interpre`te ame´ricaine, livre ce 7 fe´vrier 2025 son onzie`me album, Reservoir of Love. Il embrasse, en un geste ample et ne´anmoins direct, fourmillant et retenu en la poigne´e de huit chansons e´clairs, l’essence de son art. Depuis plus de 25 ans et son premier disque en solo (Flightsafety, 1999), elle creuse le sillon de chansons ou` l’intensite´ s’incarne tanto^t en brasiers rock e´lectriques, tanto^t en ballades de´chirantes et les me´lodies, toujours renversantes, s’y parent de chœurs et cordes, du son chaud d’un Wurlitzer, d’une guitare et un piano joue´s de manie`re unique. Hante´ par la maladie et le deuil, re´alise´ dans la solitude, ce disque s’ave`re empli d’e´nergie, de´bordant de lumie`re et d’amour.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63