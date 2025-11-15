SHANNON WRIGHT – LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

SHANNON WRIGHT Début : 2025-11-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Aux côtés de Cat Power ou PJ Harvey, l’Américaine incarne cette génération de femmes libres, s’aventurant dans le folk avec les armes électriques de l’indie rock et la rage du grunge. Depuis près de 25 ans, Shannon Wright creuse le sillon de chansons où l’intensité s’incarne tantôt en brasiers rock, tantôt en ballades déchirantes. Puissant et ensorcelant.

LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, AVENUE ARISTIDE BRIAND 27000 Evreux 27