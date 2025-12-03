SHANNON WRIGHT – LO BOLEGASON Castres Cedex

SHANNON WRIGHT Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Shannon Wright Après 5 ans d’absence, Shannon Wright avait cruellement manqué à la scène rock indé internationale. Elle signe un retour magistral avec “Reservoir of Love”, un 13ème disque débordant d’énergie, de lumière et d’amour. Réalisé dans la solitude et hanté par la maladie et le deuil, c’est l’album d’une survivante dont la beauté absolue découle de ce contraste entre la douleur qui l’a fait naître et l’espoir qui en jaillit. À la fois autrice compositrice, multi instrumentiste et chanteuse, l’artiste américaine creuse depuis déjà 25 ans le sillon de chansons où l’intensité s’incarne tantôt en brasiers rock électriques, tantôt en ballades déchirantes et les mélodies, toujours renversantes, s’y parent de choeurs et cordes, du son chaud d’un Wurlitzer, d’une guitare et un piano joués de manière unique. Frissons garantis ! Words of Sara (1ère partie)Words of Sara chante les mots de la poétesse américaine Sara Teasdale. Une histoire d’amour impossible vieille de 100 ans que Marina Anne Nolles, leader franco-américaine du groupe, choisit d’interpréter en chanson à la guitare sèche, avec Elodie Longuemart aux voix et à la batterie. Cette histoire donne son nom aux EPs «Echoes from the Living» Part I et Part II, dont les morceaux laissent jaillir l’émotion d’une rencontre étonnante, celle d’une musicienne folk contemporaine en devenir, avec une poétesse visionnaire du siècle dernier. Le duo distille une folk épurée et aérienne aux influences allant du blues à l’americana. Dans cette ode à la nature et la féminité, s’échappe une délicatesse sonore sublime conjuguée aux voix délicates et éthérées. Préparez-vous à un moment suspendu, entre grâce et douceur !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81