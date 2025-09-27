Sharîk Ciné-conférence Place Francheville Périgueux
Tarif : – – 6.2 EUR
Put your soul on your hand and walk
Lorsque la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi a tenté de se rendre dans la bande de Gaza en avril 2024, elle a été refoulée à la frontière. Son projet de documenter la vie sous l’occupation israélienne s’est alors heurté à un obstacle insurmontable, jusqu’à ce qu’elle entre en contact avec Fatma « Fatem » Hassona, une jeune photojournaliste talentueuse originaire de Gaza-Ville, qui devient ses yeux dans cette région dévastée. .
Place Francheville Cinéma CGR Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 40 99 dpo@cgrcinemas.fr
