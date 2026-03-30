Shark / Helsly / Bataille Fondation Taylor Paris

Irina Shark (sculpture)

Diplômée d’un master en linguistique, Irina Shark mène d’abord une carrière universitaire avant de se consacrer à la sculpture. Après plusieurs années de pratique autodidacte, elle poursuit sa formation à Florence, au sein du Studio Via Dei Conti. Finaliste de concours internationaux (Portrait Society of Sculptors à Londres et Figurativas à Barcelone), elle est lauréate du prix Alain Brugnon de la Fondation Taylor en 2020.

En bronze ou en pierre, le travail sculptural d’Irina Shark explore la matière comme un langage de l’âme et du corps en transformation. Visages et figures, souvent fragmentés, émergent de surfaces accidentées. L’artiste joue sur les tensions entre présence et effacement, mémoire et oubli, laissant une place de choix à l’imaginaire de chacun.

Annie Helsly (gravure)

Architecte de métier, muséographe et scénographe d’expositions, Annie Helsly s’est formée à l’École Nationale des Arts Décoratifs. Elle développe depuis plus de dix ans un travail de gravure, tout en plaçant le dessin au cœur de sa pratique artistique. Elle expose ses gravures au sein d’expositions, notamment à la Triennale de l’estampe et à la Biennale internationale de gravure.

Burin, pointe sèche, eau-forte, Annie Helsly grave sur cuivre ou zinc. Le dessin constitue toujours le point de départ de ses gravures, réalisées sur le motif, en pleine nature. Arbres traversés de contrastes lumineux, puissance minérale des rochers, elle transpose son regard sur la plaque métallique invitant le spectateur à un voyage en noir et blanc.

Bertrand Bataille (peinture)

Artiste peintre, Bertrand Bataille se forme à l’Atelier Met de Penninghen, puis à l’École Supérieure des Métiers d’Art à Paris. De 2005 à 2017, il est chargé de cours de dessin à l’École Supérieure d’Art Graphique (ESAG). Il présente son travail dans le cadre d’expositions personnelles en France et participe régulièrement aux principaux salons d’art.

Bertrand Bataille s’intéresse à la figure humaine. Ses huiles sur toile regorgent de personnages, tantôt un même élan, le regard porté vers un horizon inconnu du spectateur, tantôt isolés au milieu d’autres. C’est – entre autres – de cette multiplicité qu’émergent la poésie, l’humanité et la singularité de cette peinture.

Un dialogue sensible s’instaure entre les gravures végétales et minérales tout en mouvement d’Annie Helsly, les personnages à la fois multiples et singuliers de Bertrand Bataille, et les sculptures fragmentées d’Irina Shark, oscillant entre présence et effacement.

Du jeudi 02 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T22:00:00+02:00

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Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

https://www.taylor.fr/ +33148748524 Contact@taylor.fr https://www.facebook.com/fondationtaylor https://www.facebook.com/fondationtaylor



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