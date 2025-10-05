Sharmila Roy – chants et poèmes du Bengale Théâtre Mandapa Paris

Sharmila Roy – chants et poèmes du Bengale Théâtre Mandapa Paris dimanche 5 octobre 2025.

Sharmila Roy – chants et poèmes du Bengale Théâtre Mandapa Paris Dimanche 5 octobre, 18h00 Plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

La chanteuse Sharmila Roy, célèbre pour sa participation à la bande originale du film Mahâbhârata de Peter Brook sera accompagnée de Arif Rana au dotâr, guitare, percussions.

Arif Rana est très connu et reconnu dans son pays d’origine, le Bangladesh. Il vit et travaille actuellement à Paris où il fait de nombreux concerts et où il mêle et partage ses sons avec des musiciens du monde entier.

Début : 2025-10-05T18:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-05T19:30:00.000+02:00

Début : 2025-10-05T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T19:30:00.000+02:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/sharmila-roy-chants-et-poemes-du-bengale lemandapa@gmail.com 0145899900

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00