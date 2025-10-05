Sharmila Roy – chants et poèmes du Bengale Théâtre Mandapa Paris

Sharmila Roy – chants et poèmes du Bengale Théâtre Mandapa Paris dimanche 5 octobre 2025.

La chanteuse Sharmila Roy, célèbre pour sa participation à la bande originale du film Mahâbhârata de Peter Brook sera accompagnée de Arif Rana au dotâr, guitare, percussions.

Arif Rana est très connu et reconnu dans son pays d’origine, le Bangladesh. Il vit et travaille actuellement à Paris où il fait de nombreux concerts et où il mêle et partage ses sons avec des musiciens du monde entier.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 18h00 à 19h30

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-05T21:00:00+02:00

fin : 2025-10-05T22:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-05T18:00:00+02:00_2025-10-05T19:30:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

