Sharon Lewis et Kirk Fletcher L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France samedi 8 novembre 2025.

SHARON LEWIS

Née à Fort Worth, au Texas, Sharon a fait ses premiers pas dans la musique en chantant dans une chorale gospel. Elle s’est installée définitivement à Chicago en 1975 et s’est imposée sur la scène blues de la ville au début des années 1990. En 2005, elle fonde son propre groupe : Texas Fire.

The Real Deal contient de nouvelles chansons originales de Sharon Lewis, ainsi que quelques reprises de morceaux qu’elle interprète souvent en concert, comme Crazy Love de Van Morrison et Ain’t No Sunshine de Bill Withers.

L’ensemble de l’album est à l’image de ses concerts : festif et plein d’énergie. Sharon Lewis refuse de laisser la négativité altérer son état d’esprit, ses idées ou son âme. Cela se ressent notamment lorsqu’elle évoque les débats autour de la succession de la regrettée Koko Taylor, surnommée la Reine du Blues. « Je ne suis la ‘Reine’ de rien du tout », affirme-t-elle. « Je suis The Real Deal (la vraie de vraie). »

Sharon Lewis a fait ses débuts chez Delmark en 2007 en tant qu’invitée spéciale sur l’album Live in Chicago de Dave Specter (Delmark 794, DVD 1794).

« … c’est Sharon Lewis qui offre les moments les plus marquants du disque. Sa voix puissante insuffle une forte touche gospel à ses compositions In Too Deep et la ballade renversante Angel. » – Blues Revue

PREMIERE PARTIE / KIRK FLETCHER

Kirk Fletcher est un chanteur, guitariste et producteur originaire de Los Angeles, aujourd’hui basé à Nashville. Il est reconnu pour sa capacité à insuffler une nouvelle énergie au blues classique grâce à son jeu de guitare chargé d’émotion.

Il a collaboré avec des artistes prestigieux tels que Joe Bonamassa, The Fabulous Thunderbirds, Cyndi Lauper et Michelle Branch, et a reçu plusieurs nominations aux Blues Music Awards. Son jeu a été salué par des magazines spécialisés comme Guitar World et Guitar Player, et ses albums solo ont cumulé des millions d’écoutes.

Son septième album, Heartache By The Pound, produit aux mythiques studios FAME à Muscle Shoals, le confirme comme un bluesman majeur du XXIe siècle.

Fletcher a grandi à Bellflower, en Californie, dans une famille religieuse ; son père était pasteur, et il a commencé à jouer à l’église très jeune. Inspiré par son frère aîné, il a forgé son style au sein de la communauté gospel. Il a tourné avec Kim Wilson et enregistré l’album Smokin’ Joint, nommé aux GRAMMY Awards. Il a aussi joué pour The Mannish Boys, Eros Ramazzotti et Bonamassa, participant à des albums live à succès. Son album Hold On a été salué et nommé aux Blues Music Awards, suivi par My Blues Pathway, également acclamé.

Une soirée blues en compagnie de Sharon Lewis et Kirk Fletcher.

Le samedi 08 novembre 2025

de 20h30 à 23h30

payant

De 15 à 18 euros.

Tout public.

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 L’Odéon – Scène Musicale de Tremblay est une salle de concerts située à Tremblay-en-France au pied du RER B station Vert Galant.

Nous proposons une programmation éclectique allant de la Chanson au RAP en passant pas les Musiques du Monde, le Reggae, le Blues et les spectacles musicaux à destination du jeune public.Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m) https://lodeonscenejrc.soticket.net/agenda/118-sharon-lewis-kirk-fletcher