Sharon Shannon Irish Virtuoso Trébeurden

Sharon Shannon Irish Virtuoso Trébeurden samedi 11 octobre 2025.

Sharon Shannon Irish Virtuoso

7-9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Accordéoniste virtuose, Sharon Shannon est considérée comme une figure incontournable de la musique irlandaise, qualifiée de trésor national par le Président Michael D. Higgins lui-même. Riche d’une vingtaine d’albums (studio et live) en quarante ans, sa carrière l’a amenée à se produire à travers le monde et à croiser la route de nombreux musiciens, des Chieftains aux Waterboys, de Shane Mac Gowan et Sinéad O’Connor ou encore Bono… Blues, country, reggae, musiques bretonne, argentine, africaine ou encore japonaise, Sharon s’aventure avec chacun de ses enregistrements vers d’autres rives musicales.

Sa présence généreuse et son incroyable fougue viendront lancer en beauté le début de saison du Sémaphore !

La radieuse Irlandaise est une reine de l’accordéon celtique, dont elle explore le répertoire très folk avec cette ouverture au monde (reggae, musique cajun, fado…) qui le rend si vivace et si contemporain. (Télérama Sortir) .

7-9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11

