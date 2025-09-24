« Shaun le mouton et la ferme en folie » Cinéma Jeunesse Rue du Théatre Mimizan

« Shaun le mouton et la ferme en folie » Cinéma Jeunesse Rue du Théatre Mimizan mercredi 24 septembre 2025.

« Shaun le mouton et la ferme en folie » Cinéma Jeunesse

Rue du Théatre Cinéma Mimizan Landes

Tarif : – – 3.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Dans le cadre du programme La salle aux trésors, projection de

« Shaun le mouton et la ferme en folie » de Lee Wilton et Jay Grace.

Synopsis

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça c’était avant l’arrivée des lamas…Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata!

Un programme composé de Lapin (7min), de Alerte aux canards ! (7 min), d’Un problème épineux (7 min) et des lamas du fermier (26 min). Durée totale 47 min

Suivi d’une animation Fabrique ton mouton en pâte à modeler .

Rue du Théatre Cinéma Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : « Shaun le mouton et la ferme en folie » Cinéma Jeunesse

German : « Shaun le mouton et la ferme en folie » Cinéma Jeunesse

Italiano :

Espanol : « Shaun le mouton et la ferme en folie » Cinéma Jeunesse

L’événement « Shaun le mouton et la ferme en folie » Cinéma Jeunesse Mimizan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Mimizan